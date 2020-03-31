شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا يعود لحسابات فايلر فى الأهلى بعد كورونا لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني لنادى الأهلى، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب موهوب، ويحتاج المزيد من التدريبات ليعود لمستواه.

وأشاد مدرب الأهلى بقدرات كهربا وتحسن مستواه، خاصة بعدما أكد أن كهربا لم يكن مستواه يؤهله للعب فى الأهلى عند انضمامه للفريق، نافيا أن يكون هناك أى قرار بتجميد اللاعب بعد مباراة السوبر فى الإمارات مع الزمالك.

وكشف فايلر أنه تحدث مع كهربا قبل انضمامه للأهلى، وأكدت له أن عليه العمل كثيرا ليكون جاهزا فنيا وبدنيا حتى يحجز مكان أساسى فى الأهلي.

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وطلب فايلر من معاونيه مساعدته في تقييمهم خاصة أن بطولة الدوري العام متوقفة في الوقت الحالي، وذلك من خلال رصد مشاركتهم مع أنديتهم قبل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.

وكلف فايلر معاونية بتجهيز تقرير شامل عن لاعبي الأهلي المُعارين من أجل تحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق، وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ( سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي ( الجونة) وعمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وأخيراً المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع فايلر للاستماع لرؤيته في ملف المعارين، خاصة وأن الجميع في الأهلي يرغب في حسم مثل هذه الملفات مُستغلاً فترة توقف الدوري حالياً.