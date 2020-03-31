شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يتناول الغداء بأحد المطاعم بعد بقائه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر على معلول صانع ألعاب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال تواجده بأحد المطاعم فى انتظار طعام الغداء، وذلك بعد بقائه فى مصر ورفضه السفر إلى تونس رغم موافقة الأهلى، بسبب الحجر الصحى.

يتدرب التونسى على معلول، نجم دفاع النادى الأهلى، فى منزله ويؤدى البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للحفاظ على لياقته البدنية، استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

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وقرر على معلول البقاء فى مصر والتراجع عن العودة لبلاده مثلما كان محددًا له أمس بناءً على طلبه بالتنسيق مع السفارة التونسية بالقاهرة، بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس سيمكث بالحجر الصحى لمدة أسبوعين كإجراء احترازى فى ظل جائحة كورونا التى تسود العالم حاليًا.



معلول

وحصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول، على إذن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قبل السفر إلى بلاده، قبل أن يتراجع أثناء توجهه للمطار.

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى مناقشة فكرة رحيل على معلول، خاصة أنه واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.