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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلى بتقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع فى تاريخ النادى بالفيديو، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعاجلة والتى تحتاج لحسم سريع فى ظل توقف النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا.
ونشر محمد الجارحي عضو مجلس النادي الأهلي صوراً للاجتماع، معلقاً "أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي بتقنية الڤيديو عملا بمبدأ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الجميع.. كعادته الأهلي سبّاق وفي المقدمة.. ابقوا في المنزل من أجل سلامتكم".
الجارحي
الخطيب
الدرندلي
العامري
الكفراوي
رانيا علواني
طارق قنديل
محمد سراج
مرتجي
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