شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب كالذهب لا تصدأ.. محمد عطية "توتو" قاطرة الأهلى وبعبع اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية، التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

ويعد محمد عطية "توتو" نجم الأهلي السابق، واحداً من هذه المواهب الكروية، ولد اللاعب محمد عطية الشهير بتوتو فى مدينة طنطا وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم فى ناشئى طنطا عام 1944 وظل يلعب حتى عام 1947 أى لمدة ثلاثة أعوام تألق فيها وأبدع فوقعت عليه عين الخبير الذهبى مختار التيتش فتابعه وأعجب به وأقنعه بالإنضمام لصفوف النادى الأهلى.

لعب توتو بين واحد من أفضل وأعظم أجيال النادى الأهلى على مر التاريخ وهو جيل الخمسينيات الذهبى الذى ضم صالح سليم وطارق سليم وسيد صالح وأحمد مكاوى وعبد الجليل وسليمان فارس ورضا عبد الحميد والضيظوى وعادل هيكل والفناجيلى وغيرهم من نجوم هذا الجيل الذهبى الذى لا يسقط من ذاكرة الجماهير الحمراء.



محمد عطية توتو

تميز توتو بالبنيان القوى والتكوين الجسمانى المثالى وإجادته لكثير من مهارات كرة القدم الأساسية وأبرزها التسديد القوى على المرمى من كل الإتجاهات وهى الصفة التى ساعدته فى هز شباك كثير من الفرق .

أولى مشاركاته الرسمية مع النادى الأهلى كانت موسم 49-50 وأنهى مشواره مع النادى الأهلى موسم 58-59 وخلال هذه الأعوام حقق توتو الكثير من البطولات مع النادى الأهلى وأهمها أنه حقق جميع بطولات الدورى العام التى شارك فيها بإستثناء بطولة واحدة وتحديدا 9 بطولات دورى عام، حيث جاء للأهلى فى العام الثانى لبداية بطولة الدورى وكان الأهلى قد أحرز البطولة الأولى وجاء توتو ليقتنص ثمانية بطولات جديدة مع الأهلى ليسجل مع النادى رقما قياسيا على مدى تاريخه يصعب تحطيمه ، إضافة إلى 6 بطولات كأس مصر.

Advertisements

مع الفراعنة مثل توتو منتخب مصر فى عديد من البطولات الدولية على مدار 10 أعوام كاملة فشارك فى بطولة البحر المتوسط عام 1949 بإيطاليا وعام 1955 بفرنسا والتصفيات الأوليمبية بتشيلى وتصفيات كأس العالم بميلان الإيطالية ووصفته الصحف الأوروبية بالقاطرة التى لا تهدأ عن هز الشباك وعرف باسم بعبع اليونان.

على مدى مشاركاته مع النادى الأهلى تميز توتو بأهدافه الرائعة التى أبهر بها كل من تابعه سواء من محبى ومشجعى الأهلى أو من المنافسين، وظل كذلك لمدة 9 أعوام رافعا شعار ممنوع الإقتراب والتصوير إنها البطولة المفضلة حكرا لهذا الجيل.

كان توتو أكثر لاعب على مر التاريخ محتفظا بالرقم القياسى للتسجيل فى الزمالك حيث سجل 7 أهداف فى مشاركاته، ولم يتمكن أحد من كسر هذا الرقم سوى النجم محمد أبو تريكة.

عاد توتو لفريقه القديم طنطا عام 1959 وأختتم مشواره الكروى بين جدران ناديه بمنتهى الولاء والإنتماء غير ناكر فضل الأهلى عليه فى ما وصل إليه وظل يلعب حتى عام 1974 والذى شهد إعتزاله وتوليه مهام تدريب طنطا ، وعمل أيضا مدربا فى الخليج لعدة سنوات ومستشارا فنيا لنادى طنطا حتى قرر ترك المجال الرياضى نهائيا .

توفى النجم الذهبى فى يوم الجمعة 3 أكتوبر 2008 فى مسقط رأسه طنطا بمحافظة الغربية عن عمر يناهز 82 عاما.