بعد توقف النشاط الرياضي.. اللاعب الاسباني أنطونيو رودريجيز يعمل في صيدلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

الكل أصبح على قلب رجل واجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث بدأ اللاعب الإسباني أنطونيو رودريجيز دوفالي، العمل في صيدلية مملوكة لعائلته لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مجموعة من الصور أظهرت اللاعب المعروف بـ”توني” والبالغ من العمر 29 عاما يعمل داخل صيدلية، حيث قرر المساعدة في مناهضة الوباء الجديد.

تقارير إعلامية غسبانيى كانت قد أشارت إلى أن الصيدلية التي يعمل بها اللاعب تقع في إقليم جاليسيا الإسباني.

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دوفالي يلعب حاليا في فريق نافي التايلاندي، وعاد إلى إسبانيا بعدما بدأ فيروس كورونا في التفشي حول العالم.

صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلت عن اللاعب تصريحات قال فيها: أتيت إلى جاليسيا بعد نهاية الموسم في تايلاند.. الآن قررت تقديم المساعدة، بالطريقة التي أقدر عليها.. درست الطب قبل بضعة أعوام، وبالتالي فالعمل داخل الصيدلية مناسب لي.

اللاعب أضاف، ما نريده هو استعادة حياتنا الطبيعية، في حالتي، اللعب في تايلاند أو في أي مكان، لكن، الآن أنا مضطر للمُساعدة في مكان آخر، حيث أشعر بالفخر حيال ما أقوم به.

دوفالي سبق أن قام بتمثيل الفريق الأول لسيلتا فيجو، في الفترة بين العامين 2009 و2014.. كما تواجد لبعض الوقت في أكاديمية برشلونة.