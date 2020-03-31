النجم المغربي حكيم زياش يظهر مهاراته في المطبخ.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم المغربي الدولي حكيم زياش، لاعب وسط مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال إعداده وجبة طعام في المطبخ أظهر من خلالها مهارته في الطهي.
اللاعب المغربي نشر مجموعة من الصور على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وهو يحضر “طاجن مغربي” في منزله أثناء التزامه بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.. ويعتبر الطاجن من أحد أشهر المأكولات في المغرب.
نادي أياكس أمستردام الهولندي كان قد أعاد نشر صور تحضير زياش لطبق الطاجن عبر موقعه الرسمي في “إنستجرام”.
عدد كبير من نجوم الرياضة حول العالم في هذه الأيام نشروا صورا وفيديوهات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيهم وطمأنتهم عن آخر أخبارهم، في فترة الحجر المنزلي لمواجهة كورونا المتفشي.
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