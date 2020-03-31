الامارات | أشهر اتحاد أميركي يشهر إفلاسه والسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر اتحاد أميركي يشهر إفلاسه والسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت تداعيات الفيروس المستجد «كورونا» على الرياضة في العالم أجمع، ووصلت الأزمة الآن إلى أشهر الرياضات في أميركا، بعدما أعلن الاتحاد الأميركي للرغبي أن مشكلاته المالية التي تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أوصلته إلى حد إشهار إفلاسه.

وتعتبر أميركا من أكثر الدول التي تأثرت بالفيروس الجديد، بعدما أصيب نحو 164 ألف شخص، كما تم تسجيل أكثر من 3000 وفاة.

ونشر الاتحاد بياناً رسمياً على موقعه، قال فيه أن الاتحاد تقدم بطلب الإفلاس وفقاً للمادة 11 من القانون، الذي يسمح للمنظمات المتعثرة مالياً بإعادة تنظيم وهيكلة ديونها.

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وأضاف البيان أن تعليق المنافسات بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، نتج عنه «خسائر كبرى في الإيرادات من رسوم عضوية الربيع والصيف، وتراجع الرعاية ومصادر إيرادات إضافية».

ويتضمن تسجيل الإفلاس خطة دعم مالي معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.