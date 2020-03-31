الامارات | اتحاد الكرة يدرس خطة بشأن أوضاع اللاعبين خلال فترة توقف النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس خطة بشأن أوضاع اللاعبين خلال فترة توقف النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم، اليوم، اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة هشام الزرعوني، وبمشاركة أمل بو شلاخ نائب رئيس اللجنة، وماجد الجلاف، ويعقوب العلي، وحسن المراشدة، أعضاء اللجنة وشادي مدحت ممثل القسم القانوني وتم عقد الاجتماع بنظام الاتصال المرئي عن بعد.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي إن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أطلعت على مجريات الأحداث المتعلقة بتعليق النشاط الكروي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث أعدت اللجنة خطة سوف يتم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل وبما لا يخالف مع التعاميم التي سوف تصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وبدأ اجتماع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بكلمة لرئيس اللجنة الذي رحب بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، مشيداً كذلك بالعمل الذي قام به رئيس وأعضاء اللجنة السابقة.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أصدر قرارا بتعليق أنشطة كرة القدم اعتبارا من 15 مارس الجاري لمدة أربعة أسابيع كإجراء إحترازي في إطار الأوع الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وسيعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا الأربعاء بنظام الاتصال المرئي عن بعد.