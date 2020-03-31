الامارات | "الأولمبية" تحث الاتحادات على استخدام تقنية الاتصال المرئي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولمبية" تحث الاتحادات على استخدام تقنية الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن استعدادها الكامل لدعم الاتحادات الرياضية لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها الهامة خلال الفترة الحالية بتقنية الاتصال المرئي.



وقال بيان صحافي: "تأتي هذه الخطوة في ظل حرص القيادة الرشيدة على تطبيق أفضل معايير السلامة لكافة فئات المجتمع، مما دفع اللجنة الأولمبية الوطنية إلى المبادرة لتوفير سبل الدعم التقني اللازم، لإنجاح تلك الخطوة وتشجيع الاتحادات على الاستفادة منها وإنجاز الأمور الخاصة بعملها".



من جانبه قال محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية إن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تأتي انطلاقاً من أهمية تعميم المفاهيم والأساليب الوقائية والصحية بين كافة العاملين والمنتسبين إلى قطاع العمل الرياضي والمجتمع بوجه عام.

وأضاف: "نظراً لما تفتضيه المصلحة العامة خلال تلك الفترة، ينبغي على الجميع تقديم أفكاراً مبتكرة وحلول متنوعة، لتحقيق النتائج المنشودة والخروج من تلك المرحلة بالنتائج الإيجابية المرادة، وقد قمنا بإرسال التعاميم للاتحادات الرياضية، لحثهم على استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية التي توفر الوقت والجهد وتضمن سلامة الأفراد، ولن نتوانى أبداً عن تقديم الدعم لأي اتحاد أو مؤسسة أو جهة رياضية، لأننا نسعد بالتعاون وتبادل الخبرات والتجارب التي ستعود دون شك على الجميع بالفائدة المرجوة ".



وأوضح بن سليم أن اللجنة الأولمبية تدعم كافة الخطوات والإجراءات الرامية إلى مساعدة الجهات الصحية المختصة على تنفيذ برامجها الوقائية انطلاقاً من مسؤولية اللجنة المجتمعية، مؤكداً أن اللجنة تعد كغيرها من الجهات التي بادرت بوضع أفكار ومقترحات متعددة من أجل عدم التأثر بالظروف الراهنة، لاسيما في الناحية المتعلقة بعقد الاجتماعات الهامة بالطرق والوسائل التقنية أو كيفية تنظيم العمل وإنجازه عن بعد.