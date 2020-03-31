الامارات | عاجل: اتحاد الكرة يبحث إمكانية استئناف المسابقات ونهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اتحاد الكرة يبحث إمكانية استئناف المسابقات ونهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم اليوم اجتماعها الأول بعد تشكيلها الجديد برئاسة أحمد يوسف بن درويش النعيمي، وبمشاركة سيف ماجد المنصوري نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: أحمد صالح النعيمي، والدكتور محمد سعيد الحتاوي، وجمعة حمدان العبدولي، ويحيى خلف المطروشي مستشار اللجنة، وأيمن هارون مقرراً.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن لجنة المسابقات التي عقدت اجتماعها بنظام الاتصال المرئي عن بعد، ناقشت آخر المستجدات المتعلقة حول إمكانية استئناف مسابقات اتحادات الكرة (المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، ومسابقات المراحل العمرية) للموسم الرياضي 2019 -2020، في الفترة المقبلة ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة إفراد المجتمع بشكل عام، واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع العاملين في المنظومة الكروية على وجه الخصوص.