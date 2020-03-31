شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف تفاصيل الخلاف الجديد بين «آل الشيخ» و«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت أجواء التوتر من جديد بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بسبب حسام عاشور، قائد الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بعدما أعلن المجلس الأحمر اعتزال اللاعب في نهاية الموسم وعدم التجديد له.

وعلمت «المصري اليوم»، أن تركي آل الشيخ كان قد اتفق مع الخطيب على أن يكون هناك مباراة اعتزال كبيرة لحسام عاشور، وأن يحصل على عائد البث لها وتقدم له مكافآة بحوالي 25 مليون جنيه، إلى جانب فترة معايشة في إسبانيا.

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وكشف مصدر، أن «الخطيب» طلب من «آل الشيخ» أن يكون هذا الاتفاق معلن من الجانبين، ولكن تراجع رئيس النادى الأهلى عن اتفاقه وعقد جلسة مع حسام عاشور وأعلن تفاصيل الجلسة من جانب واحد، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس هيئة الترفيه بالسعودية وأعلن عن غضبه الشديد من ذلك.

وأضاف المصدر أن الخطيب كان يتحدث يوميًا مع «آل الشيخ»، خلال الأسبوع الماضي في تفاصيل الاتفاق حول اعتزال حسام عاشور، ولكنه بدون مقدمات تراجع في كافة الاتفاقات مثلما حدث من قبل في أزمة الطائرة الخاصة، التي كان قد أعلن تكفله بها من أجل تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في موقعة الإياب وتوفير أكبر قدر من الراحة للاعبين، ولكن «الخطيب» تراجع في اتفاقه مع رئيس هيئة الترفيه السعودية.

من جانبه علق تركي أل الشيخ، في هذا الشأن عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلًا: «مساء الخير.. اتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبة على العالم أجمع ... حبيت أوضّح لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب ... وأنا وضحت موقفي من أسابيع وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار ... حفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع ... ادعولي».

وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر بالنادي الأهلي أن العلاقات طيبة بين الطرفين وأن النادي ورئيس الكابتن محمود الخطيب يكنان كل التقدير والاحترام لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.