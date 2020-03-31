شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: أحترم تعاقدي مع الأهلى.. والزمالك لم يفاوضني بجدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالتواجد في الفريق خلال الفترة المقبلة رغم الفترة العصيبة التي تمر بها الكرة في العالم حاليًا.

وعن مفاوضات تجديده مع الأهلي، أكد أنه لن يتحدث في تفاصيل العقد القديم أو الجديد، ولكن هناك نقطة دائمًا للالتقاء بينه وبين النادي.

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ورداً عن إمكانية رحيله عن الأهلي بسبب كورونا قال «فايلر»: «أنا متواجد مع الأهلي ومحترم تعاقدي مع النادي، وطالما لم يجد جديد فأنا موجود في الأهلي».

وتابع: «لم أتردد لحظة في قبول عرض الأهلي، ولم أخاف من اسم الأهلي فانا لم أتعود أن أخاف سواء قبل التعاقد مع الأهلي أو بعده».

ونفى المدير الفنى السويسري وجود مفاوضات جدية مع نادي الزمالك قبل قدومه للنادي الأهلى وقال:«الزمالك تحدث معى عن طريق وسطاء، فأنا كنت مدرب بدون فريق، والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الأبيض»، واصفًا مرحلة المفاوضات بأنها «مفاوضات من بعيد».