شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: مشكلة صالح جمعة ذهنية.. وهذا موقفي حال رحيله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الاثنين،أن مشكلة صالح جمعة ذهنية، رغم أنه يمتلك إمكانيات مميزة، كما أنه يحب اللعب الفردي

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وقال «فايلر»، في تصريحات لقناة On time، إنه طالب إدارة الأهلي برحيل صالح جمعة، والبحث عن عرض أفضل له، مشددًا: «أى لاعب تجاهل تعليماتي سأستبعده»، لافتًا أنه في حالة حصول صالح جمعة على عرض للرحيل للزمالك فهو موافق على ذلك، ويتمني له التوفيق.

وأوضح «فايلر» أن حسام عاشور، قائد الفريق، قيمة كبيرة، وقدم الكثير للنادي على مدار تاريخه، وهو يقدر هذا الأمر جيدًا.

وأضاف مدرب الأهلي أن رأيه كان فنيًا فقط، مؤكدًا أن هناك لاعبين أصغر في السن، وأكثر لياقة من حسام عاشور لابد من منحهم فرصة لأنها سنة الحياة.