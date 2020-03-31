شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استفاقته من الغيبوبة.. أياكس يفسخ عقد عبدالحق نوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي أياكس الهولندي لفسخ تعاقده مع لاعبه ذو الأصول المغربية عبدالحق نوري بعد استفاقته من الغيبوبة التي تعرض لها خلال مباراة ودية مع فريقه قبل قرابة ثلاث سنوات.
وحسب صحيفة «تيليجراف» الهولندية، فإن فسخ التعاقد سيكون لأسباب إدارية إذ تجدد عقود لاعبي أياكس التي تنتهي تلقائيًا في 1 أبريل في حال عدم اتخاذ أي قرارات بشأنها قبل هذا الموعد.
وأشارت الصحيفة إلى النادي الهولندي لن يتخلى عن اللاعب رغم ذلك، إذ سيقوم بمساعدته بطرق أخرى.
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