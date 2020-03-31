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آينتراخت فرانكفورت يكشف آخر تطورات لاعبيه المصابين بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

اعلن فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي ​آينتراخت فرانكفورت الألماني​ إن حالات لاعبي الفريق والعاملين الذين أصيبوا بعدوى تتطور بشكل جيد.

واشار بوبيتش في تصريحات صحفية الى انهم تخطوا المرحلة السيئة بل أن احدهم لم تعد لديه أي أعراض .

من ناحية اخرى أعرب بوبيتش عن أمله في أستئناف منافسات الدوري الألماني في ايار/مايو أو حزيران/يونيو بعد القرار الذي اتخذ في 13 آذار/مارس الماضي لتعليق منافسات كرة القدم بألمانيا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المتفشي في عدة دول بمختلف أنحاء العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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