آينتراخت فرانكفورت يكشف آخر تطورات لاعبيه المصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

اعلن فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي ​آينتراخت فرانكفورت الألماني​ إن حالات لاعبي الفريق والعاملين الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد تتطور بشكل جيد.



واشار بوبيتش في تصريحات صحفية الى انهم تخطوا المرحلة السيئة بل أن احدهم لم تعد لديه أي أعراض .

من ناحية اخرى أعرب بوبيتش عن أمله في أستئناف منافسات الدوري الألماني في ايار/مايو أو حزيران/يونيو بعد القرار الذي اتخذ في 13 آذار/مارس الماضي لتعليق منافسات كرة القدم بألمانيا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المتفشي في عدة دول بمختلف أنحاء العالم.