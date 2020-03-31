الجزائر تعلن تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط 2021 الى 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي اليوم تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت مقررة بمدينة وهران غربي الجزائر بين 24 حزيران/يونيو والخامس من تموز/يوليو 2021 لتقام في عام 2022.
واشار خالدي الى ان هذا القرار اتخذ من قبل الوزارة و اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية بعد التشاور و التقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا العالمي الذي فرض تأجيل العديد من التظاهرات و المنافسات الرياضية الدولية و على رأسها دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم ارجاؤها الى 2021 ومونديال العاب القوى الذي كان مقررا في 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، لتقام في 2022 .
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