الجزائر تعلن تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط 2021 الى 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي اليوم تأجيل ​دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط​ التي كانت مقررة بمدينة وهران غربي الجزائر بين 24 حزيران/يونيو والخامس من تموز/يوليو 2021 لتقام في عام 2022.



واشار خالدي الى ان هذا القرار اتخذ من قبل الوزارة و اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية بعد التشاور و التقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا العالمي الذي فرض تأجيل العديد من التظاهرات و المنافسات الرياضية الدولية و على رأسها ​دورة الألعاب الأولمبية​ طوكيو 2020 التي تم ارجاؤها الى 2021 و​مونديال العاب القوى​ الذي كان مقررا في 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، لتقام في 2022 .