الاتحاد الأوروبي يناقش مصير دوري الأبطال يوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان له" إنه سيناقش مصير دوري الأبطال هذا الموسم ومسابقاته الأخرى التي تم تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء".



Advertisements

وقرر اليويفا تعليق كافة مسابقاته بسبب الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في مقتل نحو 34 ألف شخص بينما جرى تأجيل بطولة أوروبا إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي "وجه اليويفا الدعوة إلى ممثلي 55 اتحادا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء الموافق الأول من ابريل لمناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة محتملة للمباريات".

وأضاف الاتحاد الأوروبي"سيتم أيضا مناقشة انتقالات وعقود اللاعبين".