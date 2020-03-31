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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وادي دجلة المصري: لا نية لخفض رواتب اللاعبين رغم أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
أكد طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة المصري إنه ليس هناك أي اتجاه لتخفيض رواتب العاملين واللاعبين به خلال الفترة الحالية بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.
واشار راشد في تصريحات إعلامية الى إن وادي دجلة محافظ على الرواتب ولا ينوي تخفيضها وأن النادي قام بصرف جميع المستحقات والرواتب بشكل طبيعي في الشهر الأخير.
وأضاف أن نادي وادي دجلة أطلق مبادرة تسمي "أبطال من بيوتنا"، تهدف للتواصل مع لاعبي النادي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوي بدني ومهاري كي يحافظوا على لياقتهم خلال تواجدهم في منازلهم.
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