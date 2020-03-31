رئيس وادي دجلة المصري: لا نية لخفض رواتب اللاعبين رغم أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أكد ​طارق راشد​ رئيس نادي ​وادي دجلة المصري​ إنه ليس هناك أي اتجاه لتخفيض رواتب العاملين واللاعبين به خلال الفترة الحالية بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.



واشار راشد في تصريحات إعلامية الى إن وادي دجلة محافظ على الرواتب ولا ينوي تخفيضها وأن النادي قام بصرف جميع المستحقات والرواتب بشكل طبيعي في الشهر الأخير.

وأضاف أن نادي وادي دجلة أطلق مبادرة تسمي "أبطال من بيوتنا"، تهدف للتواصل مع لاعبي النادي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوي بدني ومهاري كي يحافظوا على لياقتهم خلال تواجدهم في منازلهم.