شكرا لقرائتكم لأول مرة .. مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب يجتمع بنظام "كونفرانس كول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعًا بنظام «كونفرانس كول»، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.



وتواجد محمود الخطيب برفقة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في مقر النادي بالجزيرة، وتم تجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة بمعرفة ادارة الحاسب الآلي ، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ اجتماعات مجلس إدارة النادي.

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ومن المنتظر أن يناقش المجلس العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة المهمة الحالية، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا والخطوات التي يتخذها المجلس في هذا الصدد.



الخطيب