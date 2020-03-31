شكرا لقرائتكم كهربا يعود لحسابات فايلر فى الأهلى بعد كورونا لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني لنادى الأهلى، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب موهوب، ويحتاج المزيد من التدريبات ليعود لمستواه.

وأشاد مدرب الأهلى بقدرات كهربا وتحسن مستواه، خاصة بعدما أكد أن كهربا لم يكن مستواه يؤهله للعب فى الأهلى عند انضمامه للفريق، نافيا أن يكون هناك أي قرار بتجميد اللاعب بعد مباراة السوبر في الإمارات مع الزمالك.

وكشف فايلر أنه تحدث مع كهربا قبل انضمامه للأهلى وأكدت له أن عليه العمل كثيرا ليكون جاهزا فنيا وبدنيا حتى يحجز مكان أساسى فى الأهلي.

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ويقترب كهربا من اللعب أساسيا في الأهلى لعدة أسباب..



السبب الأول هو ثناء فايلر عليه بعدما بدأ أداؤه يتحسن كثيرا عن الفترة الأولى من انضمامه للأهلى وهو ما سيجعله لاعبا أساسيا في الأهلى في الفترة المقبلة أي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

والسبب الثانى هو اقترب رحيل رمضان صبحى عن الأهلى، نظرا لانتهاء فترة إعارته، وصعوبة التعاقد معه في ظل مبالغة هيدرسيفلد في طلباته والتي اقتربت من الـ7 ملايين جينيه الإسترلينى، وهو ما سيكون في صالح كهربا الذى سيتخلص من أفضل المنافسين على مركزه.