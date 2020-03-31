شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يكشف لماذا وافق على سفر لاعبي الاتحاد السكندرى الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فور إعلان توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما تنتهى بنهاية اليوم ، ثم تجديد الفترة لمدة 15 يوم أخرى وحتى منتصف أبريل المقبل ، بادرت بعض مجالس إدارات بعض الأندية بالسماح للاعبيها الأجانب فى السفر لزيارة ذويهم وأسرهم على أن يعودوا مرة اخرى عقب اتضاح الرؤية بعودة مسابقة الدورى من عدمها .

ومن أوائل مجالس الإدارات التى قامت بالموافقة على سفر لاعبيها مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى الذى وافق بعد الحصول على موافقة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق .

وعن سؤال طلعت يوسف لماذا وافق على سفر لاعبى الاتحاد السكندرى الاجانب إلى بلادهم فى ظل انتشار وباء كورونا القاتل بالعالم كله وهل هناك تخوف من هؤلاء اللاعبين على باقى أفراد الفريق ؟

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فى البداية شدد طلعت يوسف، على أنه بالفعل منح الحرية للاعبيه الاجانب وهم اليوركينى رزاق سيسيه والاوغندى أيمانويل أوكوى والمالى ويلسون والسورى عمر الميدانى والليبى أنيس سالتو للسفر لبلادهم لزيارة أهاليهم والإطمئنان عليهم بعد توقف النشاط الكروى .

وأضاف يوسف أنه من أنصار سفر اللاعبين المحترفين لبلادهم خاصة اللاعبين الأفارقة لقلة تعرض بلادهم لوباء كورونا نظرا للقوة البشرية التى يتمتع بها الأفارقة بالإضافة لإرتفاع درجات الحرارة فى تلك البلاد وهو ما يسهل قتل الفيروس والدليل الأرقام التى نسمعها بشكل يومى فى تلك البلاد وعدم تأثرها بأى شئ مثل البلاد الأخرى .

وأشار المدير الفنى للإتحاد السكندرى أن هؤلاء اللاعبين فور عودتهم لمصر لن يشتركوا فى التدريبات مباشرة مع زملائهم وسيتم الكشف الطبى عليهم أولا للتأكد من سلامتهم طبيا قبل الإنخراط فى مران الفريق .