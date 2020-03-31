شكرا لقرائتكم 23 مليون جنيه سر تردد أحمد فتحي في التجديد للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي متردداً في ملف التجديد لناديه، بعد الجلسة التي جمعته مع لجنة التخطيط أمس ، ليطلب بعدها الحصول على مهلة قبل اعلان موقفه النهائي سواء بالتجديد للأهلي او الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وعلم الخليج 365 أن سر تردد أحمد فتحي هو عرض بيراميدز الذي يملكه حالياً، والذي سيحصل إذا وافق عليه على 15 مليون جنيه سنوياً، في الوقت الذي سيوقع لمدة 3 سنوات، فيما توقف عرض الأهلي عند 11 مليون جنيه وسيوقع لمدة موسمين فقط.

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ويزيد عرض بيراميدز عن الأهلي بحوالي 23 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يفسر تردد أحمد فتحي في التجديد للأهلي رغم العرض المميز الأهلاوي، والذي لم يقف فقط عند المقابل المادي، بل وعرضت الإدارة الحمراء على الجوكر ارتداء شارة قيادة الفريق حتى الاعتزال واعفائه من نسبة المشاركة بحيث يحصل على راتبه كاملاً بغض النظر عن مشاركته في المباريات من عدمها، كما يتحمل النادي نسبة الضرائب في العقد.

وتنتهي المهلة التي طلب أحمد فتحي الحصول عليها غداً الأربعاء، ومن المقرر أن يعلن بعدها اللاعب الملقب بالجوكر قراره النهائي سواء بالموافقة على التجديد للأهلي بشروط الإدارة الحمراء أو الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.