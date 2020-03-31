أياكس أمستردام يفسخ عقد نوري بعد افاقته من غيبوبة طويلة

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فسخ نادي أياكس أمستردام الهولندي عقد لاعبه عبد الحق نوري الذي تعرض لازمة صحية خطيرة في 2017، بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليغراف" المحلية الاثنين.

وجاء الخبر بعد اعلان عائلة اللاعب استعادته بعضا من وعيه، اثر تعرضه لازمة قلبية في 2017 أدخلته في غيبوبة وتسببت بضرر دائم في دماغه.

وكتبت الصحيفة ان اياكس "الغى عقد نوري لان تجديد عقد لاعب الوسط كان سيتم تلقائيا بالشروط عينها في 1 تموز/يوليو 2020".

وتعرض نوري المغربي الأصل، والبالغ من العمر حاليا 22 عاما، لأزمة قلبية في 8 تموز/يوليو 2017 أثناء مشاركته مع ناديه في مباراة ودية ضد فيردر بريمن الالماني في النمسا، دخل على إثرها في حال من الغيبوبة، بينما أعلن ناديه انه يعاني من ضرر "خطر ودائم" في الدماغ.

وأشارت عائلته في برنامج تلفزيوني الخميس الماضي انه حقق تحسنا على المستوى الصحي، وبات قادرا على إبداء تجاوب محدود مع عائلته، من دون ان يصل ذلك الى حد التكلم أو القدرة على التحرك.

وقال شقيقه عبد الرحيم الى البرنامج التلفزيوني "دي فيريلد درايت دور" إن شقيقه "مستيقظ. ينام، يتناول الطعام، يتجشأ، لكنه لا يغادر السرير (...) في اللحظات الإيجابية ثمة شكل من أشكال التواصل، يحرّك حاجبيه، لكنه غير قادر على القيام بذلك مطولا".

وأضاف "آبي يدرك أين هو. من الجيد بالنسبة إليه ان يكون في محيط يعرفه، مع عائلته. نتحدث إليه ونشاهد كرة القدم معه، ويعجبه ذلك. أحيانا يصبح الأمر مؤثرا جدا، لكن في غالبية الأحيان ثمة ابتسامة".

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وأشارت تقارير صحافية الى ان اياكس وعائلة نوري يواصلان مناقشاتهم للتوصل الى ترتيب مالي، بعد عامين من اعتراف اياكس بمسؤوليته عن سوء رعاية اللاعب بعد تعرضه للحادث. وذكرت تقارير ان النادي عرض نحو 5,5 مليون دولار لعائلته الى مصاريف العلاج لكنها طالبت بتعويض أكبر.

وقال مدير عام النادي ادوين فان در سار في 2018 "نتحمل مسؤوليتنا عن عواقب هذا الامر". واظهرت التحقيقات انه كان على اياكس استخدام جهاز مزيل الرجفان لعلاج اضطرابات دقات القلب الخطيرة.

واستمر اياكس في دفع رواتب اللاعب طيلة فترة غيابه عن صفوفه، علما بانه نُقل في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي الى منزل مجهز لرعايته بعد مكوثه فترة طويلة في المستشفى.

واشار والد اللاعب محمد في اتصال مع الاعلامي المصري احمد شوبير الاثنين على قناة "أون تايم سبورتس" الى تجاوب افضل لعبد الحق بعد مغادرته المستشفى "استفاق (عبد الحق) من الغيبوبة منذ زمن، لكن حالته الصحية تحسنت في المنزل اكثر من المستشفى وهذا هو قصد ابني. نتمنى ان نسمع صوته وهو يتجاوب معنا بحركات العين فقط. يتجاوب أفضل الى جانب والده ووالدته واشقائه".

واضاف الوالد ان "الاطباء كانوا يزورونه لمساعدته في التريّض، لكن مع الوباء الان (فيروس كورونا المستجد) لم نسمح لاحد بزيارته لان مناعته ليست قوية". ورفض والد نوري الحديث عن العلاقة مع نادي أياكس، مشيرا الى محامي العائلة يمكنه ان يجيب على اسئلة مماثلة.

ونشأ نوري في صفوف أياكس وتدرج في الفئات العمرية قبل ان ينتقل الى صفوف الفريق الاول صيف 2016. خاض 15 مباراة في صفوفه بداية موسم 2016-2017، واعتبر من المواهب الشابة في نادٍ عرف عنه بتنشئة لاعبين بارزين انتقلوا في مراحل لاحقة الى أندية أوروبية كبيرة.

