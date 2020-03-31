شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الإعلامى مهيب عبد الهادى.. ووليد سليمان أول المعزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي والد الإعلامي الرياضى مهيب عبد الهادي، ونعي وليد سليمان نجم النادي الأهلى الراحل، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، حيث نشر صورة لمهيب ووالده، معلقا عليها قائلا :" البقاء لله ان لله وان اليه راجعون ..والد مهيب عبد الهادي في ذمه الله ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته".



وليد سليمان

ومن ناحية أخرى جدد النادي الأهلى التعاقد مع النجم وليد سليمان لمدة موسمين قادمين، وحقق سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 11 بطولة منها 4 ألقاب دورى، و1 كاس مصر، و3 كأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتى دورى أبطال وواحدة كونفدرالية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر ولد الحاوي فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.

وليد سليمان بدأ مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا، ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم انضم اللاعب لصفوف نادى الجونة فى موسم (2005 _2006) وتألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

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وليد سليمان لعب مع نادى بتروجت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز موسم 2006/2007، وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش والذى انتهى بنتيجة 3/2 لصالح الفريق البترولى وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لمرحله جديدة وهى تمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.

وفى يناير 2009 فضّل وليد سليمان خوص تجربة احترافية جديدة خارج مصر وتحديداً فى نادى أهلى جدة والذى انتقل إليه عن سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط بنهاية الموسم الكروى بمبلغ قيمته 500 ألف دولار.