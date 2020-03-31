شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يعمل يومين فقط بسبب حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن الاستقرار على عمل الاتحاد يومى الاثنين والأربعاء فقط، من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس اتحاد الريشة الطائرة إلى إبلاغ الموظفين للحضور يومى الاثنين والأربعاء، كما تم الاتفاق عليه نظرا لتعليق جميع الأنشطة.

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وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة إن الأيام الماضية شهدت تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.