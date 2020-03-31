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سوبر كورة يكشف مصير مد إعارة رمضان صبحى مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مستقبل رمضان صبحي نجم هيدرسيفيلد الإنجليزي المعار للأهلي هذا الموسم غير واضح المعالم، بعد إيقاف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفشي فيروس ، حيث لا يعلم اللاعب حتى هذه اللحظة متى ينتهي الموسم بالنسبة له وموعد عودته لناديه الأصلي بالتحديد.

 

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إيقاف النشاط الرياضي والكروي في العالم حالياً يحول دون تحديد وجهة رمضان صبحي حالياً خاصة بعد تلقيه قبل الأزمة عروضاً من عددة أندية أبرزها فيورتينا الإيطالي.

 

وكشف المصدر أن مد إعارة رمضان صبحي مع الأهلى من المتوقع حسمها عند تحديد موعد استئناف وانتهاء الموسم الحالي حال صدور قرار بعودة الدوري، مضيفا أن قرار المد ليس بيد هيدرسفيلد.

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لمعرفة مصير مد إعارة رمضان صبحي مع الأهلي .. اضغط هنا

 

كان الأهلى استقر على تأجيل التفاوض مع نادى هيدرسفيلد للحصول مجدداً على خدمات رمضان صبحى لعدم مناسبة الظروف الحالية للتفاوض بشأن شراء قائد المنتخب الأولمبى نهائياً لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدورى بسبب توقف النشاط الرياضى فى العالم، ومن الأسباب التى جعلت مسئولو الأهلى يستقرون على تأجيل التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى مبالغة النادى الإنجليزى فى طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب، حيث وصلت هذه المطالب إلى عشرة ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية.

 

 

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