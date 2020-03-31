شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضى أحمد رفعت " يومه" بعيدا عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رفعت صانع ألعاب الإتحاد السكندرى أنه يقضى يومه بالتدريب يوميا فى الجيم القريب من منزله ثم العودة سريعا فى إطار البرنامج الذى وضعه طلعت يوسف للاعبين خلال فترة توقف الدورى بسبب تفشى وباء كورونا بالعالم .

وأضاف رفعت أنه يتمنى عودة مسابقة الدورى فى أسرع وقت ممكن بعد حصر مرض كورونا القاتل متمنيا أن يمتثل الشعب المصرى للتدابير الإحترازية التى تقوم بها الدولة ويستمر فى المنزل أكبر فترة ممكنة .

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وعن موقفه النهائى من الاستمرار بالإتحاد السكندرى فى الموسم المقبل ، قال صانع ألعاب زعيم الثغر أنه لاعب معار من نادى الزمالك للاتحاد لمدة موسم ينتهى بنهاية الموسم الحالى وأن موقفه بالكامل فى يد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ولن يتحدث عن أى أمور فى الوقت الحالى نظرا للموقف التى تمر به البلاد .

من ناحية أخرى قال خالد قمر، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، إنه جدد عقده مع النادي السكندري، لمدة موسمين بسبب عشقه لنادي الاتحاد.

وأكد قمر خلال مداخلة تليفونية : "الإتحاد السكندري نادي كبير ولا يقل قيمة أو منافسة عن الأهلي والزمالك بسبب مجهودات مجلس الإدارة في توفير كافة السبل للاعبين والجهاز الفني" ، قائلا أتمنى اعتزال الملاعب داخل زعيم الثغر فهو شرف لأي لاعب أن يكون داخل نادي الاتحاد".