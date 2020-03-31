شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. سيف فاروق جعفر: مافيش مجاملة فى الكرة ومتعصب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج فرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

من بين هذه المواهب سيف فاروق جعفر، نجل نادي الزمالك السابق، ونجم شباب القلعة البيضاء بفريق 99، والذى لفت الأنظار إلى موهبته واستحق تسليط الضوء.

تاريخ الميلاد: 5 / 12 / 1999

المركز: صانع ألعاب

ما هو فريق أحلامك الذ تحلم بالاحتراف فيه؟

لا يهم اسم الفريق، لكن الأهم أن أخوض نجربة ناجحة خارجياً.

من هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

لا يوجد لاعب محدد محلياً، لكن عالمياً نيمار نجم البرازيل هو مثلى الأعلى.

كم عدد المباريات التي شاركت فيها في الموسم الجاري؟

شاركت في 6 مباريات بدورى 96 وسجلت خمسة أهداف.

هل تلقيت عروضاً محلية او احتراف؟

بالفعل تلقيت أكثر من عرض ولكن لم تكتمل المفاوضات.

كيف استفدت من تجربة والدك وهل كان السبب في دخولك مجال الكرة؟

تجربة والدي كانت سببا رئيسيا في دخولي مجال كرة القدم بالتأكيد، لكن هذا لا يعني أنني في المجال بسببه أو مجاملة له، فهذا موضوع مختلف، أثبتت جدارتي بالتواجد في الزمالك، وخلال الموسم الماضي حصدت لقب هداف الدوري بـ 34 هدفاً في 36 مباراة، وانضممت إلى منتخب الشباب أيضاً، ولا يمكن أن يكون هناك مجاملة في كرة القدم فالحكم دائماً يكون للجماهير.

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هل تتابعون مباريات الزمالك سويا؟ ومن المتعصب اكثر؟

لا نتابع مباريات الزمالك سوياً، وأنا متعصب للقلعة البيضاء أكثر من والدي.

تجربة محمد صلاح أفادتك بايه وممكن تتكرر تاني ولا لأ؟

تجربة محمد صلاح مفيدة ليس للناشئين فقط، ولكن للكبار والصغار أيضاً، علمنا أن ثمرة التعب والمجهود تستحق الصبر للوصول إلى الهدف، وبالتأكيد ستتكرر في المستقبل.

كيف يسير يومك كرياضي بعد أزمة كورونا وكيف تحافظ على لياقتك؟

يومي الآن كرياضي سئ جداً، أحاول أن أتدرب قدر المستطاع حتى لا أخسر اللياقة التي تعبت عليها طوال الموسم، بالتأكيد ليس بنفس قدر التدريبات التي كنا نقوم بها في النادي ولكن نحاول قدر المستطاع أن نتدرب.



سيف بقميص الزمالك



سيف فاروق جعفر



سيف في احدى المباريات



سيف في التدريبات



سيف وحازم امام



سيف في مران الزمالك



سيف في منتخب الشباب



سيف مع المنتخب