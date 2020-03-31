شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مُعارا ينتظرون فرمان فايلر قبل الموسم الجديد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 13 لاعباً هو عدد النجوم الأهلاوية المعارين لأندية أخرى، والذى يتوجب على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر اتخاذ قرار بشأنهم قبل انطلاق الموسم الجديد، وطلب فايلر من معاونيه مساعدته فى تقييمهم، خاصة أن بطولة الدورى العام متوقفة فى الوقت الحالى، وذلك من خلال رصد مشاركتهم مع أنديتهم قبل توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.

وكلف فايلر معاونية بتجهيز تقرير شامل عن لاعبى الأهلى المُعارين من أجل تحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق، وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ( سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي ( الجونة) وعمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف ( أنبي) وأخيراً المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع فايلر للاستماع لرؤيته في ملف المعارين، خاصة وأن الجميع في الأهلي يرغب في حسم مثل هذه الملفات مُستغلاً فترة توقف الدوري حالياً.

وأعار الأهلي عددا كبيرا من لاعبيه من أجل منحهم فرصة المشاركة، حيث شملت قائمة المعارين جميع مراكز الملعب باستثناء حراسة المرمى، وأتخذ مسئولو الأهلي قراراً بعودة أكثر من لاعب وعلى رأسهم محمد شريف وأكرم توفيق لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحي والرحيل المؤكد لقائد الفريق حسام عاشور الذي لم يُجدد عقده مع النادي، كما يقترب ناصر ماهر من العودة في ظل عدم رغبة فايلر في استمرار صالح جمعة، بينما يرهن مسئولو الأهلي فكرة قطع اعارة باسم علي الممتدة لمدة موسمين بأنهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي من عدمه، في الوقت الذي من المتوقع أن يثير المغربي وليد أزارو خلاف بين فايلر ولجنة التخطيط في ظل رفض المدرب السويسري عودته بينما ترى اللجنة أن عودته ستكون مُفيدة خاصة بعد تألقه اللافت منذ انتقاله للاتفاق السعودي، بينما لازال موقف أكثر من لاعب معلقاً وعلى رأسهم حسين السيد وأحمد ياسر ريان.