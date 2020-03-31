شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وافق الاتحاد السكندرى على سفر لاعبيه الأجانب؟.. طلعت يوسف يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور إعلان توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما تنتهى بنهاية اليوم، ثم تجديد الفترة لمدة 15 يوما أخرى حتى منتصف أبريل المقبل، بادرت بعض مجالس إدارات بعض الأندية بالسماح للاعبيها الأجانب بالسفر لزيارة ذويهم وأسرهم على أن يعودوا مرة أخرى عقب اتضاح الرؤية بعودة مسابقة الدورى من عدمه.

ومن أوائل مجالس الإدارات التى قامت بالموافقة على سفر لاعبيها مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى الذى وافق بعد الحصول على موافقة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق .

وعند سؤال طلعت يوسف لماذا وافق على سفر لاعبى الاتحاد السكندرى الأجانب إلى بلادهم فى ظل انتشار وباء كورونا القاتل بالعالم كله وهل هناك تخوف من هؤلاء اللاعبين على باقى أفراد الفريق؟

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شدد طلعت يوسف فى البداية على أنه بالفعل منح الحرية للاعبيه الأجانب وهم البوركينى رزاق سيسيه والأوغندى أيمانويل أوكوى والمالى ويلسون والسورى عمر الميدانى والليبى أنيس سالتو للسفر لبلادهم لزيارة أهاليهم والإطمئنان عليهم بعد توقف النشاط الكروى.

وأضاف يوسف أنه من أنصار سفر اللاعبين المحترفين لبلادهم خاصة اللاعبين الأفارقة لقلة تعرض بلادهم لوباء كورونا نظرا للقوة البشرية التى يتمتع بها الأفارقة، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة فى تلك البلاد وهو ما يسهل قتل الفيروس والدليل الأرقام التى نسمعها بشكل يومى فى تلك البلاد وعدم تأثرها بأى شىء مثل البلاد الأخرى.

وأشار المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن هؤلاء اللاعبين فور عودتهم لمصر لن يشتركوا فى التدريبات مباشرة مع زملائهم، وسيتم الكشف الطبى عليهم أولا للتأكد من سلامتهم طبيا قبل الانخراط فى مران الفريق.