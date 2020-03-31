شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. طارق الغنام: بقطع فيديوهات من مبارياتى القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو طارق الغنام لاعب فريق سلة الاهلى السابق، والمدير الإدارى الحالى للفريق.

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أكد طارق الغنام لاعب فريق سلة الاهلى السابق، أنه ملازم المنزل، ولا يخرج منه إلا للضرورة القصوى ، حتى تمر هذه المرحلة، قائلا "ربنا يسترها علينا كلنا".

وأضاف أبو تريكة السلة أنه يستغل فترة التوقف وحظر التجوال خلال بقائه فى المنزل فى تقطيع المباريات القديمة التى شارك بها ، مع القلعة الحمراء، ثم يقوم بتنزيلها على صفحته سواء الفيس بوك أو صفحته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.