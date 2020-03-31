شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر تردد أحمد فتحى فى التجديد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى متردداً فى ملف التجديد لناديه، بعد الجلسة التي جمعته مع لجنة التخطيط أمس، ليطلب بعدها الحصول على مهلة قبل إعلان موقفه النهائي سواء بالتجديد للأهلي او الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن آخر مستجدات ملف تجديد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، بعد طلب اللاعب الحصول على مهلة قبل اعلان موقفه النهائي، سواء بالتجديد للأهلي او الرحيل بنهاية الموسم الجاري، عقب الجلسة التي جمعته مع لجنة التخطيط أمس.

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وقال المصدر:"لا مفاوضات جديدة مع أحمد فتحي الكرة في ملعبه الأن ..التفاوض الرسمي انتهي أمس..عرضنا عليه التجديد لمدة موسمين ويتقاضى 11 مليون في الموسم الواحد مع اعفائه من نسبة المشاركة ومنحه شارة القيادة، في الوقت الذي طلب احمد فتحي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الأمر الذي لاقى رفض تام من مجلس الإدارة".

ومن المنتظر أن تنتهى المهلة التي طلب أحمد فتحي الحصول عليها غداً الأربعاء، على أن يعلن بعدها اللاعب الملقب بالجوكر قراره النهائي سواء بالموافقة على التجديد للأهلي بشروط الإدارة الحمراء أو الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.