شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: لا مفاوضات جديدة مع فتحى الكرة فى ملعبه الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى عن آخر مستجدات ملف تجديد أحمد فتحى نجم دفاع الفريق، بعد طلب اللاعب الحصول على مهلة قبل إعلان موقفه النهائى، سواء بالتجديد للأهلى أو الرحيل بنهاية الموسم الجارى، عقب الجلسة التى جمعته مع لجنة التخطيط أمس.

وقال المصدر لليوم السابع "لا مفاوضات جديدة مع أحمد فتحى الكرة في ملعبه الآن ..التفاوض الرسمي انتهي أمس..عرضنا عليه التجديد لمدة موسمين ويتقاضى 11 مليون في الموسم الواحد مع إعفائه من نسبة المشاركة ومنحه شارة القيادة، في الوقت الذي طلب احمد فتحي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الأمر الذي لاقى رفضا تاما من مجلس الإدارة".

وتنتهى المهلة التى طلب أحمد فتحى الحصول عليها غداً الأربعاء، ومن المقرر أن يعلن بعدها اللاعب الملقب بالجوكر قراره النهائي سواء بالموافقة على التجديد للأهلي بشروط الإدارة الحمراء أو الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.