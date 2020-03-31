شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة وليد حارس مرمى يد الشمس: كنت أتمنى أكون راقصة باليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب حبيبة وليد حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الشمس، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الكتابة .. بحب أكتب جدا فى كل حاجة .

فتة الشاورما .



حبيبة وليد

أحمد حلمى وويل سميث .

عمرو دياب وفيروز .

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كنت أتمنى أكون راقصة باليه .

لو تم استخدام العنف ضدى ممكن أستخدمه بصراحة.

نيلى كريم أو منى زكى .

الكاجوال طبعا .

أكيد شخص رياضى أفضل .



