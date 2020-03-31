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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة وليد حارس مرمى يد الشمس: كنت أتمنى أكون راقصة باليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب حبيبة وليد حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الشمس، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الكتابة .. بحب أكتب جدا فى كل حاجة .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
فتة الشاورما .
حبيبة وليد
أحمد حلمى وويل سميث .من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب وفيروز .
كنت أتمنى أكون راقصة باليه .لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لو تم استخدام العنف ضدى ممكن أستخدمه بصراحة.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
نيلى كريم أو منى زكى .بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال طبعا .تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
أكيد شخص رياضى أفضل .
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