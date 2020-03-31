اقتراح بإنشاء صندوق طوارئ للكرة الألمانية من عائدات البث

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوفر- (د ب أ):

اقترح كلاوس ألوفس، المسؤول البارز السابق في كرة القدم الألمانية، إنشاء صندوق طوارئ لكرة القدم، يمكن الأندية للاستعداد بشكل أفضل للأحداث غير المتوقعة مثل الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتفشي في العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

وقال ألوفس في تصريحات نشرتها صحيفة "فيسر كورير"، التي تصدر في بريمن، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن تمويل الصندوق من خلال عائدات البث التليفزيوني لمباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف أن الأمر يتطلب "حلا شاملا" وأنه "يجب أن تستخدم الأموال لغرض محدد.".

وأشار المدير العام السابق لناديي فيردر بريمن وفولفسبورج إلى أن الأندية "أهملت التفكير بشأن الاحتياطي وسط الارتفاع المستمر في العائدات، خاصة من الحقوق الإعلامية".