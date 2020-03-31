تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 2022 بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):
أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي اليوم الثلاثاء تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت مقررة بمدينة وهران غربي الجزائر بين 24 يونيو والخامس من يوليو 2021 ، لتقام في عام 2022.
ولم يقدم التليفزيون الجزائري الحكومي، الذي أذاع الخبر، أي تفاصيل إضافية بشأن هذا القرار، لكن بدا واضحا أنه مرتبط بقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، بسبب أزمة فيروس كورونا، لتقام بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تأجيل دورة وهران المتوسطية إلى عام 2022، لاستحالة تنظيمها في نفس العام الذي يقام فيه الأولمبياد، وهو ما ذهب إليه عمار عدادي رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح عدادي في تصريح لموقع "سبورتس نيوز ديزاد" أن الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط أقرت في أغسطس الماضي في اجتماعها بمدينة باتراس اليونانية، العودة إلى السنوات الزوجية في تنظيم الألعاب بدلا من السنوات الفردية.
وأشار إلى أن الدورة التي تلي دورة وهران ستقام بمدينة تارانتو الإيطالية عام 2026 .
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