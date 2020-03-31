لاعب ريال مدريد يجيب: هل تسببت إصابة صلاح في تتويج الملكي بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد عن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2017/ 2018 ضد ليفربول الإنجليزي، كما كشف عن أهم لحظة في حياته مع الفريق الملكي.

والتقى الفريقان على ملعب إن إس كي أولمبيسكي في مدينة كييف، وتسببت أخطاء لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول -وقتها- وإصابة محمد صلاح بعد التحام قوي مع سيرخيو راموس مدافع الفريق الملكي في تتويج ريال مدريد باللقب بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف.

وخلال مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية سُئل فاسكيز عما إذا كانت إصابة صلاح وأخطاء كاريوس ساعدا على فوز ريال مدريد بالنهائي قال: "بالتأكيد لن نعرف، لكنني قبل المباراة اعتقدت أننا سنفوز بالبطولة".

Advertisements

وعن اللحظة المفضلة مع ريال مدريد، قال: "أعتقد عندما فزنا ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، كانت لحظات رائعة يصعب وصفها، ولكن إذا اضطررت للاختيار فستكون البطولة الأولى".

وبسؤاله عن أول تتويج له بدوري الأبطال مع ريال قال: "كنت سعيد جدا أن أحتفل باللقب مع ريال مدريد، أهم لقب على مستوى الفريق ، كان أمراً لا يصدق، عندما احتضننا الكأس كان الأمر مثيرًا للإعجاب".

جدير بالذكر أن فاسكيز حقق مع ريال مدريد 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب كأس عالم للأندية، وبطولتي سوبر أوروبي.