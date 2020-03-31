مصدر يوضح الخليج 365: الزمالك لم يحصل على مكافآتي الكونفدرالية والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر بالزمالك، أن إدارة النادي لم تحصل على مكافآت الاتحاد الأفريقي الخاصة ببطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الزمالك لم يحصل على مكافآت الكاف.

وأضاف المصدر، أن أزمة الحجز على أموال النادي مازالت قائمة.

وتُوج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية بفوزه على نهضة بركان المغربي، كما حصل على لقب السوبر الأفريقي بعد التغلب على الترجي التونسي.