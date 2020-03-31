محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مصدر بالزمالك، أن إدارة النادي لم تحصل على مكافآت الاتحاد الأفريقي الخاصة ببطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.
وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الزمالك لم يحصل على مكافآت الكاف.
وأضاف المصدر، أن أزمة الحجز على أموال النادي مازالت قائمة.
وتُوج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية بفوزه على نهضة بركان المغربي، كما حصل على لقب السوبر الأفريقي بعد التغلب على الترجي التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يوضح الخليج 365: الزمالك لم يحصل على مكافآتي الكونفدرالية والسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.