نيوكاسل يمنح العاملين إجازة بدون رواتب بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:

قرر نادي نيوكاسل يونايتد منح إجازة مؤقتة لمجموعة من العاملين في غير نشاط كرة القدم، نتيجة لأزمة فيروس كورونا.

وأصبح نيوكاسل يونايتد أول ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز يقدم على هذه الخطوة.

وأبلغ لي تشارنلي المدير الإداري لنيوكاسل العاملين في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الإدارة اتخذت القرار من أجل الحفاظ على مستقبل النادي.

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وكان ريشي سوناك وزير المالية البريطاني قد قال هذا الشهر إن العامل الذي يُمنح إجازة يستطيع الحصول على 80 في المئة من رواتبه وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه إسترليني "3081 دولارًا" شهريًا ضمن إجراءات التعامل مع الوظائف بسبب فيروس كورونا.

ولا يحظى مايك آشلي، مالك نيوكاسل، بشعبية كبيرة بين المشجعين، وغاب الآلاف عن حضور المباريات هذا الموسم اعتراضا على وجوده.

وتعرض آشلي لانتقادات جديدة هذا الشهر بعدما تحمل مجموعة من المشجعين قيمة تذاكر الموسم المقبل، رغم توقف الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي ووجود شكوك حول مستقبله.