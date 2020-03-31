ميدو: الحضري لم يقصد التقليل من الزمالك.. وهو الأفضل في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أنه تواصل مع عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق، بعد تصريحات الأخير عن ندمه للعب للأبيض ورغبته في محو تلك الأشهر من مسيرته.
وقال ميدو عبر حسابه على تويتر: "تأكدت من الحضري بأنه لم يكن يقصد أبدا التقليل من قيمة نادي الزمالك وأكد لي أنه يقدر نادي الزمالك وجماهيره وهو ما أكدته لكم اليوم قبل حتى أن أتحدث معه".
وأكمل نجم أياكس ومارسيليا وتوتنهام السابق: "عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر اداء وتاريخا".
ولعب الحضري لصفوف الزمالك 4 أشهر، ضمن مسيرة ناجحة لعب خلالها لأندية الأهلي ووادي دجلة والإسماعيلي والنجوم، بالإضافة لتجارب احترافية بأندية التعاون السعودي، وسيون السويسري، والهلال السوداني.
وتوج الحضري مع المنتخب المصري بـ4 بطولات لكأس الأمم الأفريقية 98، و2006، و2008، و2010، بالإضافة لخوض منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.
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