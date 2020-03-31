محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام- (د ب أ):
كشف تقرير إخباري أن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم ألغى عقد لاعبه عبد الحق نوري الذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة.
وأوضحت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية بموقعها على الإنترنت مساء الاثنين أن عقد لاعب خط الوسط نوري /22 عاما/ كان من المفترض أن يستمر حتى أول يوليو 2020 وكان يتضمن بندا يقضي بالتجديد التلقائي لكن النادي ألغى العقد.
وكان نوري، ذو الأصول المغربية، قد تعرض لمشكلات في المخ في الثامن من يوليو 2017 إثر أزمة قلبية، ودخل في غيبوبة استفاق منها قبل أيام قليلة.
ومنذ دخول نوري في الغيبوبة، يدفع اياكس راتب اللاعب بشكل شهري، وسيواصل ذلك حتى موعد نهاية العقد في أول يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إفاقته من غيبوبة 3 سنوات.. أياكس ينهي عقد عبدالحق نوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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