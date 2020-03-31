حزن لعدم اللعب للأهلي.. ومفاجأة تونسية.. "الخليج 365" يحاور عبد الكريم النفطي نجم الصفاقسي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

عبد الكريم النفطي، اسم تردد كثيرًا في قلعة الأهلي بالجزيرة وتحديدًا عقب نسخة دوري الأبطال 2006 والتي شهدت تتويج تاريخي للأحمر على حساب الصفاقسي التونسي بهدف لن ينسى عن طريق النجم محمد أبو تريكة.

النفطي صاحب القميص رقم 10 والذي كان أحد الأسماء البارزة في صفوف الصفاقسي خلال هذا التوقيت ساهم مستواه الفني بالتأكيد في وصول فريقه إلى نهائي دوري الأبطال لكن حلم التتويج والذي كان قريبًا تحول لكابوس، فبطل تونس فرض التعادل على الأهلي بهدف لكل جانب في الذهاب بالقاهرة لكن بهدف صاروخي عن طريق محمد أبو تريكة في "رادس" حوّل مسار اللقب من ملعب "الطيب المهيري" بصفاقس إلى الجزيرة.

البطولة الأفريقية انتهت لكن الأهلي وتحديدًا إدارته بدأت التركيز على نجوم فريق الصفاقسي لتتجه الأنظار نحو عبد الكريم النفطي إلا أن الصفقة لم تتم ليحول بطل أفريقيا مساره للاعب آخر وهو أنيس بوجلبان لتدعيم الوسط.

عبد الكريم النفطي خاض أكثر من تجربة أخرى بعيدا عن الصفاقسي، من أهمهم مع الأفريقي التونسي والمريخ السوداني والنصر السعودي.

الخليج 365 أجرى حوارًا مع النفطي للحديث معه عن ذكريات تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ومفاوضات القلعة الحمراء معه بجانب حقيقة مساعدة الحكام للترجي في السنوات الأخيرة في البطولات القارية.

* في البداية.. ماذا تفعل الآن بعد اعتزالك الكرة؟

بدأت مشواري التدريبي مع الصفاقسي عام 2017، ثم رحلت بعد ذلك إلى أحد السعودي لكنني قررت العودة إلى تونس لقيادة فريق أولمبيك مدنين، ثم ذهبت للتدريب في الإمارات عن طريق العروبة ومنه الآن في فريق الحمرية.

* ما هي أسباب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2006 رغم نتيجة الذهاب؟

امتلكنا الثقة بنسبة كبيرة خاصة بعد نتيجة الذهاب، وكان بالإمكان تحقيق الفوز لكن أهدرنا العديد من الفرص.

مباراة الإياب كان لها ظروف فقبل البداية كان يوجد فوضى في معسكر الفريق بجانب الأخطاء التحكيمية التي غيرت مجريات المباراة في الإياب مما ساهم في تتويج الأهلي باللقب.

نهائي نسخة 2006 يعتبر بالنسبة لي من أفضل نهائيات البطولة نظرًا لوجود لاعبين من الفريقين على مستوى فني مما أدى إلى عدم نسيان الجماهير هذه النسخة حتى الآن.

* رأيك في هدف أبو تريكة؟

هدفه توفيق من الله، هو قال في أكثر من مناسبة لو سددت هذه الكرة 1000 مرة لن أستطيع تسجيلها.

* ما هي وجهة نظرك في أسباب تفوق الأهلي بدوري الأبطال خلال هذه الفترة وحتى 2013؟

الاستمرارية والتنظيم مهم جدًا، بجانب امتلاك الأهلي مستوى فني وإداري ولاعبين قادرين على التواصل والعطاء بمختلف الأجيال.

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* هل ترى الأخطاء التحكيمية التي تحدثت عنها في 2006 سببت خسارة الأهلي نسخة 2007 أمام النجم؟

لا، لا أعرف.

* بعد نهائي 2006 ارتبط اسمك بمفاوضات مع الأهلي للانتقال إلى صفوفه، هل هذا صحيح؟

النادي الأهلي تمسك بي كثيرًا، لكني لا أحب الحديث عن هذا الموضوع من فضلك، أنا حزين لعدم رحيلي للأهلي.

هذه الفترة شهدت تقديم عروض كثيرة من أوروبا، لكن الأهم حاليًا علاقتي قوية مع جماهير الأهلي.

* بالحديث عن اللاعبين التوانسة في مصر ترى من الأفضل حاليًا؟

رفيق كابو مهاجم فريق وادي دجلة بالنسبة لي مفاجأة سارة لأنه يمتلك الكثير للظهور أفضل، كما أن سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب يتطور أيضًا.

بالنسبة لفخر الدين بن يوسف فهو لاعب منتخب تونس لكنه يحتاج بعض الوقت للتأقلم أكثر مع الإسماعيلي، أما علي معلول وفرجاني ساسي فهم الأفضل حاليًا لكن معلول يتفوق بأفضيلة بسيطة.

- كيف ترى غياب معلول عن بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؟

معلول أخي الصغير، أعرفه جيدًا فهو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدًا، أعتقد أنه ظلم بعدم التحاقه بالمنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأخيرة والتي نظمتها مصر لأن استبعاده لم يكن فنيًا.

* كمدرب.. مَن ترشح للانتقال للأهلي أو الزمالك من تونس؟

محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي.

* من وجهة نظرك.. هل استفاد الترجي في السنوات الأخيرة من التحكيم خلال بطولات دوري الأبطال؟

جميع الأندية استفادت من التحكيم حتى في أوروبا وكأس العالم، لكن إصلاح هذه المنظومة من تقنية الفيديو "VAR".

* وما هي أسباب الخروج المبكر للأندية التونسية في البطولات القارية هذا الموسم؟

عدم الاستمرارية والفوضى التي تعاني منه الأندية بجانب وجود مشاكل كبيرة ومن أهمها ضعف الجانب المالي.

* من الفريق الذي ترشحه للفوز بلقب النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا؟

من الصعب التوقع.

* في النهاية.. لو عاد بك الزمن ستختار الأهلي أم الاحتراف الأوروبي أم البقاء في تونس؟

الأهلي.