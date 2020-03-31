نفوذ عضو المجلس تثير الازمات داخل احد الاتحادات الرياضية

سادت حالة من الغضب داخل مجلس ادارة احد الاتحادات الرياضية المتأهلة الى دورة الألعاب الأوليمبية بالعلامة الكاملة بسبب نفوذ عضو المجلس الذي اصبح يسيطر على كل كبيرة وصغيرة داخل الاتحاد . يسيطر على كل كبيرة وصغيرة داخل الاتحاد . ويأتي غضب الاعضاء من تهميش دورهم وانفرد العضو بالعديد من القرارات والتي كانت لها اثارا سلبية مؤخرا ونجم عنها تجميد احد مناطق الاتحاد وفتح تحقيقات موسعة وهو ما يضر باللعبة في المقام الأول ويسيء الى سمعة مجلس الادارة . من القرارات والتي كانت لها اثارا سلبية مؤخرا ونجم عنها تجميد احد مناطق الاتحاد وفتح تحقيقات موسعة وهو ما يضر باللعبة في المقام الأول ويسيء الى سمعة مجلس الادارة .

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