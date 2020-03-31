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أياكس يُلغي عقد عبدالحق نوري

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 قرر نادي أياكس إمستردام الهولندي إلغاء عقد لاعبه المغربي عبدالحق نوري، الذي يعاني من سكتة دماغية منذ ثلاث سنوات.

 وأفادت صحيفة التليجراف الهولندية، أن نادي أياكس قرر بشكل رسمي عدم تجديد عقد عبدالحق نوري الذي

ينتهي في يوليو المقبل، وكان من المفترض تجديده تلقائيًا.

 أوضحت الصحيفة أن أياكس تبحث مع عائلة نوري تسوية حول أزمة اللاعب، حيث عرض النادي مبلغ تعويضي قيمته

4.1 مليون يورو، إلا أن عائلة اللاعب رفضت العرض وطالبت بمبالغ مالية طائلة.

 كان عبدالحق نوري سقط أرضًا أثناء مباراة فريقه أمام فيردر بريمين الألماني التي أقيمت بشكل ودي في صيف 2017، ليدخل اللاعب في غيبوبة لثلاث سنوات، ولم يتعافَ منها نوري إلا الأيام الماضية.

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