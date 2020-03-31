مصادر.. انتخابات الاتحادات الرياضية صيف 2021 بعد تأجيل الأوليمبياد

أكد مصدر رفيع المستوي بوزارة الشباب والرياضة إن تأجيل إقامة الدورة الأوليمبية رقم ٣٢التي كان محددا لها خلال الفترة من ٢٤ يوليو وحتي ٩ أغسطس المقبلين لمدة عام , لتقام في صيف ٢٠٢١ , سوف يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام لتجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية ,طبقا للقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي حدد إجراء الأنتخابات بعد إنتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية , أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية , أيهما أقرب .

أضاف المصدر أن الأنتخابات الأخيرة جرت

عام ٢٠١٧ , وكانت دورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات, علي أن تجري الأنتخابات بعد دورة طوكيو ٢٠٢٠, ولكن لظروف تأجيل الدورة الأوليمبية لمدة عام بسبب الأجراءات الاحترازية خشية انتشار فيروس كورونا وإقامتها صيف ٢٠٢١ , أصبحت الأنتخابات حتميا تجري بعد الدورة الأوليمبية , علي أن تجري الأنتخابات بعد القادمة ٢٠٢٤ بعد إنتهاء منافسات الدورة رقم٣٣ التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس , لتصبح دورة استثنائية .

قال المصدر أن الأنتخابات سوف تجري هذا العام في اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال لمدة عام طبقا للقانون والميثاق الأوليمبي , بعد أن تم حلها وتعيين لجان مؤقتة لأقرب جمعية عمومية عادية للدعوي لإجراء الأنتخابات .

أما بالنسبة لأنتخابات الأندية فقال المصدر أنها سوف تجري عام ٢٠٢١ , ولكن لو كان هناك ناديا تم.حل مجلس إدارته , وتم تعيين لجنة مؤقتة لادارته , فسوف تجري انتخاباته لمدة عام حتي ٢٠٢١ , ولكن في حالة إنتهاء مدة مجلس ادارة نادي معين هذا العام ٢٠٢٠ فسوف تجري الأنتخابات في جميع المناصب لمدة أربع سنوات , نظرا لأن انتخابات الأندية غير مرتبطة بإقامة أو عدم إقامة الدورة الأوليمبية .