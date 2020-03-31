كارتيرون يضع تصوره لصفقات الزمالك الصيفية

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع جهازه المعاون عبر الهاتف لوضع تصور للصفقات الجديدة خلال فترة

الانتقالات الصيفية المقبلة.

حدد كارتيرون مع معاونيه عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الصفقات الجديدة، منها

القدرة على الأداء بنفس قوة القوام الأساسي وضرورة توافر لاعبين بدلاء في كل مركز من خلال توافر أكثر من بديل في المركز نفسه، بدلًا من توظيف لاعبين في أماكن غير مراكزهم.