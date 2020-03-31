شاهد.. خالد الغندور يكشف سبب رغبة عصام الحضري في محو تاريخه الزملكاوي

أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من الهجوم الذي تعرض له عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، بعد تصريحاته عن رغبته في محو الفترة التي لعب خلالها

للزمالك من تاريخه.

قال الغندور عبر قناة الزمالك إن الحضري لم يسيء للزمالك، كما فهم البعض، ولكنه عاش فترة سيئة في

ذلك الوقت، ولم يكن موفقًا، حيث تلقت شباكه 7 أهداف في أربع مباريات لعبها مع الفارس الأبيض، وهو السبب الذي دفعه للقول إنه يريد محو هذه الفترة غير الموفقة من تاريخه، وليس وجوده في نادي الزمالك.

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