مؤمن زكريا يطلب من الأهلي الحصول على 10 ملايين جنيه

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، طلب من مسئولي النادي، الحصول على مبلغ عشرة ملايين جنيه، قيمة عقده في موسمين، بعد أن قررتإدارة النادي رفع اسمه من القائمة بداية الموسم، وفسخ عقده مع الفريق على خلفية إصابته بمرض يعوقه عن ممارسة كرة القدم في الوقت الحالي.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا اشتكى أكثر من مرة من حالة التجاهل الشديد التي يلقاها من مسؤولي النادي الأهلي، وهو ما دفعه على المطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة".
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