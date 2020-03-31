الأهلي يرفض طلبات أحمد فتحي المادية بعد الرجوع لمجلس الإدارة

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفضت الطلبات المادية لأحمد فتحي، حيث طلب اللاعبالحصول على 15 مليونًا في الموسم الواحد، وهو ما رفضه مجلس إدارة النادي.
قال عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، أصر على عرضه المقدم لفتحي بالحصول على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد".
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