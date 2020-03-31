شوقي غريب: تأجيل الأولمبياد مصلحة الجميع

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لمدة عام يصب في مصلحة الجميع.

وأوضح غريب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اليوم ، إن التأجيل يمنح المنتخبات الفرصة للاستعداد بالشكل الذي يناسب قيمة وأهمية الدورة

الأولمبية.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 قد اعلنت تأجيل الدورة لمدة عام كامل بسب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في مختلف دول العالم .

وتحدث غريب عن البرنامج النهائي للمنتخب قائلا ان ظروف عودة النشاط الرياضي في مصر ستحدد ملامحه بشكل كبير وهناك خطوط عامة للبرنامج والأمر يتعلق بتوقيت الأجندة الدولية التي ارتبطنا بها منذ تكوين الفريق .

وعن المباريات الودية قال غريب إن ذلك يتوقف على حالة الدول من فيروس كورونا، والجهاز الفني منذ البداية أكد أنه سيلعب مع منتخبات تأهلت بالفعل للدورة الاولمبية.